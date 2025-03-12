إيهاب الكومي: بالأدلة.. النية مبيتة لمنح بيراميدز لقب الدوري هذا الموسم

قدم الإعلامي إيهاب الكومي، العديد من الأدلة، على وجود نية مبيتة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم لمنح بيراميدز، لقب الدوري المصري للموسم الكروي الحالي.

بيراميدز يقترب من لقب الدوري

وقال الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن هناك العديد من الأدلة التي تؤكد وجود نية لدى الجبلاية لمنح بيراميدز لقب الدوري، مؤكدا: سأعلن عن بعضها حاليا.

وتابع :" مباريات بيراميدز متصدر مجموعة المنافسين على اللقب يجب أن تتوازي مع مباريات زد الذي يتصدر مجموعة الهابطين ولكن مبارياتهما ليست متشابهة وبدون مقياس واضح".

وأضاف:" بيراميدز سيخوض 7 مباريات خارج أرضه ولذلك فقد قرر القائمون على الكرة في مصر، منح لقب الدوري للفريق الذي يسجل أهدافا أكثر خارج ملعبه وهو ما يرجح كفة بيراميدز".

