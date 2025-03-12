السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه في النزهة|تفاصيل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بسرقة متعلقات ربة منزل بالإكراه في منطقة النزهة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من سيدة تفيد بتعرضها للسرقة بالإكراه من قبل أحد الأشخاص. وبناءً على التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، حيث قام بسرقة متعلقات المجني عليها تحت تهديد السلاح.

وأشار المتهم إلى أنه أثناء سير المجني عليها في الطريق العام، اعترضها وأشهر سلاحًا أبيض في وجهها، ثم استولى على متعلقاتها وهاتفها المحمول.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى صدر الحكم بإدانته بالسجن المشدد.