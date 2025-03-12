عصام كاريكا يكشف حقيقة اتهامه بالتحرش بفتاة .. فيديو

حلّ الفنان والملحن عصام كاريكا ضيفًا على الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة مميزة من برنامجها، وكشف العديد من الأسرار والكواليس حول مشواره الفني، وأبرز المحطات التي صنعت نجاحه في مجال الغناء والتلحين.

وكشف “كاريكا” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، عن حقيقة اتهامه بالتحرش بفتاة، قائلاً: “الموضوع تافه جدًا واللى عملت كده حبت تطلع شو في الإعلام .. أنا معملش كده خالص”.

وتابع عصام كاريكا، أنه لو عاد به الزمن لن يقوم بتلحين أغانٍ كثيرة ملثما فعل وكان سيلحن أغنية واحدة كل ثلاثة أعوام.