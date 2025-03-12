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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز في اختبار صعب أمام المصري الجريح بالدوري.. الليلة

بيراميدز
بيراميدز
محمد السعيد

يلتقي فريق بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، في الجولة الافتتاحية لمرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز (2024-2025).

وتنطلق مباراة بيراميدز والمصري في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السويس الجديد.

بيراميدز ضد المصري

ويستهدف بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، استغلال انسحاب الأهلي أمام الزمالك في لقاء الأمس، بالفوز على المصري والابتعاد بالصدارة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي صاحب المركز الثاني.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

في المقابل، يتطلع المصري بقيادة مدربه التونسي أنيس بوجلبان، لمداواة جراح وداع كأس مصر مؤخرًا بالهزيمة أمام البنك الأهلي 3-1، بتحقيق الفوز في لقاء الليلة.

التعادل أو الهزيمة  يطيحان بالمصري خارج المربع الذهبي، إذا حقق البنك الأهلي الفوز على فاركو في المباراة التي ستقام في نفس الموعد.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن البنك الأهلي صاحب المركز الخامس.

الدوري بيراميدز المصري بيراميدز والمصري الأهلي

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