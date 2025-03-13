قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء 13 رمضان.. 16 كلمة تسخر لك الأرزاق بلا تعب ولا ذل للخلق
سمير كمونة: الخطيب رئيس ناجح وتربطني به علاقة قوية
خسائر بالملايين.. حريق هائل يلتهم عددا من محلات الملابس في منفلوط بأسيوط| صور
المفتي: خلافة وعمران الكون تتحقق من خلال التعارف بين البشر.. فيديو
هل يصرف معاش أبريل 2025 قبل إجازة عيد الفطر المبارك؟
حالة تأهب في أمريكا.. بركان هائل في آلاسكا على وشك الثوران| فيديو
الموضوع كان هزار.. مجدي عبد الغني يكشف مؤامرة إبراهيم فايق عليه
تبطل الصلاة.. احذر حركة في القيام والركوع يفعلها كثيرون
سمير كمونة: من لم يلعب للأهلي لم يعش التجربة الحقيقية لكرة القدم
فيها حاجة حلوة.. إفطار جماعي وصلاة المغرب داخل كنيسة بالمنيا
روسيا تعلن لأمريكا شروطها لاتفاق ينهي الحرب مع أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

السجن
السجن
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

قانون العقوبات الوظائف العمومية انتحال الصفة جريمة انتحال الصفة غرض إرهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

بشأن دعم السولار.. بشرى سارة من الحكومة للمواطنين

حالة الطقس

موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر.. هذا يوم الذروة

الأهلي

الأهلي يكشف موقفه من التراجع عن الانسحاب من الدوري والمشاركة في كأس الرابطة

أحمد موسى

تحكيم إيطالي.. أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن مباراة القمة

النادي الأهلي

الأهلي يتمسك بموقفه ويرفض استكمال مسابقة الدوري

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اطمئنوا.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي للشعب المصري

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

هاني أبو ريدة

خالد الغندور: أبو ريدة أكد لوزير الرياضة أنه لم يرفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

إنشاء 3 كليات جديدة بجامعة الأزهر في أسيوط والسادات

صلاة التراويح

هل يجوز أداء صلاة التراويح بأقل من 8 ركعات.. اعرف الموقف الشرعي

المصحف

خالد الجندى يكشف عن إعجاز لغوي بالقرآن بكلمة من 11 حرفا

بالصور

ويسكي حلال.. مية السلطة على طريقة الحاتي

سلطة الحاتى
سلطة الحاتى
سلطة الحاتى

على الإفطار.. طريقة عمل ستربس ومكرونة وايت صوص وسلطة خضراء

طريقة عمل ستربس
طريقة عمل ستربس
طريقة عمل ستربس

طعام يمنحك الطاقة والشبع عند تناوله في السحور

فوائد الزبيب في السحور
فوائد الزبيب في السحور
فوائد الزبيب في السحور

اللبن الرائب.. 4 فوائد صحية عند تناوله قبل السحور

فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم فى السحور
فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم فى السحور
فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم فى السحور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد