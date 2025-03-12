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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اثينا الحلقة 12.. سوسن بدر وراء سرقة مشروع اثينا

سوسن بدر
سوسن بدر
أحمد البهى

اذيعت الحلقة الاولي من مسلسل " اثينا "، والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني الحالي .

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل “ اثينا ” عدد من الاحداث ومنها الكشف عن ان من سرق مشروه اثينا من السيستم الخاص بالجامعة هي د. نوال “ سوسن ” بدر هي اتفقت مع دينا علي سرقة المشروع واقامة شركة ودخلت دخلا شركاء معًا وتم مسح المشروع من سيستم الجامعة .  

مسلسل أثينا هو التجربة الرمضانية الأولى لبطلته الفنانة ريهام حجاج فى دراما الـ 15 حلقة، بعدما اعتادت تقديم أعمال خلال شهر رمضان مكونة من 30 حلقة مثل جميلة ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

قصة مسلسل أثينا :

تقوم  الفنانة ريهام حجاج  في مسلسل "أثينا" بدور صحفية تخترق عالما غريبا وتناقش العديد من القضايا المهمة.

في بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية، ومن هنا تدخل عالم يتسم بالغموض والخطورة وهو “الدار ويب”.

يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.
فريق عمل مسلسل أثينا: 
يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، والذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.

القنوات العارضة لمسلسل  أثينا : 
مسلسل أثينا من المقرر عرضه على عدد من القنوات المصرية والعربية، ففي مصر من المقرر أن يعرض العمل عبر قناة الحياة، وقناة النهار، وقناة المحور، والقناة الأولى المصرية التابعة للتليفزيون المصري.

أما عربيا، فيعرض العمل عبر قناة روتانا دراما وقناة zee ألوان، وعلى المنصات فيعرض عبر منصة watch it.

ريهام حجاج مسلسل أثينا اثينا

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