سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك اليوم

استقر سعر صرف الريال القطري في مصر خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الريال القطري مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، في البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك:

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد اليوم الأربعاء

13.89 جنيه للشراء.

13.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء

13.04 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء

12.96 جنيه للشراء.

13.93 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء

12.96 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء

12.95 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

12.85 جنيه للشراء.

13.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء

12.85 جنيه للشراء.

13.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء

12.95 جنيه للشراء.

13.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء

12.82 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي اليوم الأربعاء

13.39 جنيه للشراء.

13.93 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

13.89 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الريال القطري امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

13.91 جنيه للبيع

متوسط سعر الريال القطري اليوم الأربعاء

13.52 جنيه

سعر الريال القطري في الجمارك اليوم الأربعاء

13.80 جنيه