ريم سامي تخطف القلوب برسالة حب لزوجها .. ماذا قالت؟

وجّهت الإعلامية بوسي شلبي رسالة شكر إلى الفنانة ريم سامي ، شقيقة المخرج محمد سامي، بعد استضافتها على السحور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت بوسي شلبي مقطع فيديو لها برفقة نجوم الفن، وعلّقت قائلة: "شكرًا ريم سامي على السحور."

وكانت الفنانة ريم سامي قد هنأت زوجها بمناسبة عيد الحب، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "مكاني المفضل في العالم بجانبك. عيد حب سعيد لحبيبي إلى الأبد."

ويُذكر أن آخر أعمال ريم سامي كان مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، وأحمد داش، ومن إخراج محمد سامي.