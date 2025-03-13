إلغاء هدفين والعارضة تحرم السماوي .. بيراميدز يسقط فى فخ التعادل أمام المصري

سقط نادي بيراميدز فى فخ التعادل أمام المصري البورسعيدي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي فى الجولة الـ18، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يواصل بيراميدز الحفاظ على صدارة الدوري المصري برصيد 43 نقطة ، وأرتفع رصيد المصري إلى النقطة 31 فى المركز الرابع.

وجاء هدف أبيض لصالح بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل بداعي التسلل على فيستون ماييلي في الدقيقة 7.

وأرسلت ركلة حرة لصالح المصري من المنتصف الهجومي من الجهة اليمني بعد عرقلة عبد الرحيم دغموم نفذها ميدو جابر بتسديدة مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 11.

ونفذت ركلة حرة لصالح بيراميدز من المنتصف الهجومي بعد عرقلة إبراهيم عادل نفذها محمد الشيبي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سامي بتسديدة بالقدم اليسري ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 16.

وجاءت فرصة هدف محققة تضيع من أمام لاعب بيراميدز إبراهيم عادل بعد عرضية رائعة من الجهة اليمني من الشيبي قابلها من داخل منطقة الجزاء إبراهيم بدون رقابة دفاعية مرت فوق العارضة في الدقيقة 48.

وألغى هدف أبيض لصالح المصري عن طريق صلاح محسن بداعي التسلل عليه في الدقيقة 53.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز مروان حمدي ولكن ارتدت من العارضة في الدقيقة 77.