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زاد انتشاره مؤخرا.. اكتشف أعراض سرطان القولون والمستقيم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زاد انتشاره مؤخرا.. اكتشف أعراض سرطان القولون والمستقيم

القولون
القولون
اسماء محمد

زادت حالات الإصابة بمرض سرطان القولون فى السنوات الأخيرة بين جميع الأعمار لذا من المهم اكتشافه بشكل مبكر وعلاجه بسرعة.

ووفقا لما ذكره موقع “mdanderson” نعرض لكم أعراض سرطان القولون والمستقيم.

أعراض سرطان القولون والمستقيم

يبدأ سرطان القولون والمستقيم عادةً في  صورة سلائل صغيرة  أى نمو زائد للأنسجة) في القولون أو المستقيم وقد لا تُسبب هذه السلائل أي أعراض، خاصةً في مراحلها المبكرة و مع تقدم المرض قد تظهر أعراض أخرى .

وتشمل أعراض سرطان القولون والمستقيم ما يلي:

الإسهال أو الإمساك الذي لا يزول
تغير في عادات الأمعاء الطبيعية مثل الحجم والشكل والتكرار
عدم الراحة أو الرغبة في التبرز عندما لا تكون هناك حاجة لذلك
عدم الراحة أو الألم أثناء التبرز
عدم الراحة عند الجلوس
ألم في البطن أو تقلصات في الجزء السفلي من المعدة
الانتفاخ أو الشعور بالامتلاء
تغير في الشهية
نزيف المستقيم
وجود دم في البراز  أو المرحاض بعد حركة الأمعاء
التعب المفرط 
فقدان الوزن  بدون حمية غذائية

سرطان القولون

معلومات عن سرطان القولون 


في المراحل المتأخرة من سرطان القولون والمستقيم، قد  ينتشر الورم الحميد  إلى أجزاء أخرى من الجسم وقد يُسبب هذا أعراضًا أخرى، حسب مكان انتشار السرطان.

عادةً لا تعني هذه الأعراض إصابتك بسرطان القولون والمستقيم ومع ذلك إذا لاحظتَ تغيراتٍ غير مبررة واستمرت لأكثر من أسبوعين، فلا تفترض أنها ستزول من تلقاء نفسها. 

سرطان القولون والمستقيم في مرحلة مبكرة من العمر

في العقود السابقة، كانت معظم حالات سرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، ولكن في السنوات الأخيرة ازدادت حالات الإصابة بين من هم دون سن 55 عامًا. 

يقدم برنامج سرطان القولون والمستقيم المبكر في مركز إم دي أندرسون خدمات متخصصة لهؤلاء المرضى وتشمل هذه الخدمات رعاية الخصوبة، والفحوصات الجينية، والاستشارات ، بالإضافة إلى مجموعات دعم للشباب.

سرطان القولون سرطان القولون القولون والمستقيم سرطان القولون والمستقيم

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