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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حسام الشاعر: لا اتهام بالتهرب الضريبي لمستثمري السياحة دون العرض علينا

حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية
حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية
محمد الاسكندرانى

قال حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحكومة تهتم بالقطاع السياحي ، عبر تقديم مزيد من الدعم، لافتا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يؤكد دائما على مساندة القطاع.


أوضح الشاعر، ان تحقيق 30 مليون سائح يحتاج إلى مجهود كبير ليس من القطاع السياحي فقط، ولكن من كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك اليوم خلال سحور رمضاني نظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية، بحضور جمع من قيادات السياحة. 

 

أفاد اننا نولي اهتمام خاص بمنظومة التدريب لكافة الغرف السياحية، لما يمثله من انعكاسات إيجابية على القطاع السياحي بشكل عام.

استكمل حديثه قائلا: أن الاتحاد اتخذ خطوات جادة نحو مواجهة الكيانات غير الشرعية، عبر تشكيل  لجنة للرقابة على الكيانات السياحية لفرض عقوبات على الكيانات غير المرخصة .

وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة البيع بأقل من سعر التكلفة، كشف الشاعر عن تشكيل لجنة داخل الاتحاد لمواجهة ظاهرة البيع بأقل من التكلفة. لما له من أضرار على الاقتصاد المصري بشكل عام، والسياحة المصرية على وجه الخصوص.

 

لفت أن الاتحاد يعمل على دعم الشركات السياحية لتحسين المنتج السياحي المصري، لما يمثله من تحسين صورة مصر في الخارج، مشيرا إلى أنه جرى بالتعاون مع وزارة المالية استحداث لجنة تتولى ملف الضرائب فيما يتعلق بالمستثمرين بالقطاع السياحي، بحيث لا يتم توجيه اتهام أي  مستثمر سياحي بالتهرب الضريبي إلا من خلال تلك اللجنة التي تضم 5 أعضاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية.

  
 

الشاعر السياحية رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر المصري للغرف السياحية

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