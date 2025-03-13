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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعد شلبي: الأهلي لن يستكمل بطولة الدوري وهذا قرار مجلس الإدارة

سعد شلبي
سعد شلبي
ميرنا محمود

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات  سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي  بشأن أزمة انسحاب الفريق من مباراة القمه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سعد شلبي:إذا لم تقم مباراة الأهلي والزمالك بحكام أجانب، الأهلي لن يستكمل بطولة الدوري وهذا قرار مجلس الإدارة".


مباراة الأهلي القادمة 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي يوم 20 مارس الجاري ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، بعد انسحاب المارد الأحمر من خوض مباراة القمة أمام الزمالك أمس في بطولة الدوري.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

في سياق آخر لم يتم حسم موقف مباراة القمة بشكل رسمي ولم تعلن رابطة الأندية عن نتيجة اللقاء بفوز الزمالك باعتبار الأهلي منسحبا.

وحضر الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، بينما لم تصل حافلة الأهلي ليطلق حكم المباراة صافرته بعد انتهاء المدة القانونية، وتنتظر رابطة الأندية تقرير الحكم لإصدار قرارها.

تاريخ انسحابات الأهلي من القمة:

وسجل النادي الأهلي ثلاث وقائع رسمية للانسحاب من بطولة الدوري أمام الزمالك حيث سبق وانسحب الأهلي أمام الزمالك للمرة الأولى عام 1941 وكانت في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وجاءت الواقعة الثانية في موسم 1966 في بطولة الدوري وخرج الأهلي من المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم احتساب هدف له أمام الأبيض.

والواقعة الثالثة كانت في موسم 1972 وكانت بسبب اعتراض الأهلي على قرارات طاقم التحكيم بعد طرد ثنائي الفريق عادل هيكل ومحمد الصقر .

سعد شلبي تصريحات سعد شلبي الاهلي ازمه القمه

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