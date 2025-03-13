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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تستعد لإطلاق النسخة الثانية لمهرجان دمياط

أعضاء الهيئة
أعضاء الهيئة
زينب الزغبي

عقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط  الاجتماع الدورى للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والنائب وليد التمامى عضو الهيئة وعضو مجلس الشيوخ،  والدكتورة رانيا الغباشى مدير إدارة السياحة،  وأعضاء الهيئة " الدكتور محمد العرابى،   محمد دعدور و  محمد أبو يوسف و  هيثم الغيطانى " .

ورحب " الدكتور أيمن الشهابى " بالاعضاء فى أولى اجتماعات الهيئة بديوان عام المحافظة الجديد ، مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها، وأشار " المحافظ " خلال الاجتماع إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة بصدد تنفيذ مخطط تنموى ، يحقق طفرة سياحية بالمحافظة.

ولفت إلى أهمية إعداد حصر بالوحدات الفندقية بالمحافظة، وتقديم برامج مختلفة لتأهيل الوحدات للدخول بالمنظومة الرسمية للسياحة، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بها،  مما يحقق النهوض بقطاع السياحة .

 وأكد أنه وعلى التوازى هناك جهود حثيثة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالمنشآت الرياضية والشبابية بمحافظة دمياط، وجعلها مقصد لاستضافة البطولات والمعسكرات الرياضية بمنطقة الدلتا ، مشيرا إلى أن تلك الجهود تهدف بالأساس إلى تحقيق رواجًا سياحيًا واقتصادياً وتجارياً بالمحافظة .

وناقش الدكتور أيمن الشهابى آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث  أكد أنه يتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة ومدينة رأس البر،  لاستقبال الزائرين وتوفير كافة الخدمات، كما بحث أيضًا استعدادات المحافظة للعيد القومى فى ٨ مايو ، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لاقامة احتفاليات وأنشطة مختلفة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

 وطالب بوضع مقترحات لبرامج تلك الفعاليات، كما طالب أيضًا بضرورة المشاركة فى رسم الملامح الرئيسية لاطلاق النسخة الثانية لمهرجان دمياط، بعد النجاح الذى حققته الدورة الأولى، حيث لفت الدكتور أيمن الشهابي إلى أن المهرجان يهدف إلى تحقيق رواجًا للمحافظة على كافة المستويات،  وأكد أن المحافظة تهتم اهتمام بالغ بمشاركة كافة الجهات ، لإعداد خطة المهرجان و تحقيق المستهدفات من اطلاقه .

 وأوضح محافظ دمياط أنه سيتم دراسة كافة المقترحات للوصول إلى أفضل رؤى العمل وتنفيذها مما يساهم فى دعم رؤية المحافظة لتحقيق التنمية السياحية والمستدامة بالمحافظة.

دمياط محافظة دمياط محمد العرابي وليد التمامى

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