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لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد اجتماعها أبريل المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد اجتماعها أبريل المقبل

بنزين
بنزين
ولاء عبد الكريم

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عقد اجتماعها  في أبريل 2025 المقبل ، بعد مرور 6 أشهر على اجتماعها الأخير في أكتوبر 2024، والذي شهد رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 7% و17% .

وتتباين توقعات الخبراء حول قرار اللجنة المرتقب؛ فبعضهم يرجح تثبيت الأسعار نظرًا لتراجع أسعار النفط عالميًا إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل ، بينما يتوقع آخرون زيادة طفيفة لا تتجاوز 10%، في إطار خطة الحكومة لإلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025 .

يجدر بالذكر أن الأسعار الحالية للوقود في مصر هي:

بنزين 80: 13.75 جنيه للتر

بنزين 92: 15.25 جنيه للتر

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر

السولار: 13.5 جنيه للتر


وتُحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود بناءً على عدة عوامل، من بينها السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة مثل تكاليف النقل والتكرير والتوزيع .

يُذكر أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة تدريجية لإلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وذلك ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي .

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