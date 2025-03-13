سفرة رمضان .. طريقة عمل طاجن لحمة مع الأرز المعمر

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي مقدمة برنامج العزومة على قنوات بانوراما - PNC Food، أفكار شهية تساعدك في سفرة رمضان، وهي طريقة عمل طاجن لحمة مع الأرز المعمر.

طريقة عمل طاجن لحمة

المقادير

6شريحة إنتركوت

كيلو بصل جوليان

1طماطم مكعبات

3فص ثوم شرائح

عود روزماري فريش

2مكعب زبدة

رشة سكر

2فص مستكة صحيحة

نصف م ص بهارات لحمة

ملعقة كبيرة ديمي جلاس بودر

ملح

فلفل أسود



طريقة التحضير

نتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل والبهارات وفي طاسة علي النار نضع الزبدة وقليل من الزيت ونضع شرائح اللحم مع المستكة تاخذ صدمة في بايركس او طاجن نضع البصل والطماطم ونتبلها أيضا بنفس التوابل ونضيف الديمجلاس نقلبهم جيدا ثم نرفع شرائح اللحم ونضعها على البصل ونغطي ثم ندخلها فرن ساخن حتى تمام السوا وتقدم وبألف هنا وشفا

طريقة عمل طاجن لحمة

طريقة عمل أرز معمر



2كوب أرز مصري

3كوب حليب

كوب شوربة

كوب زبادي لبنيتا

2ملعقة كبيرة قشطة بلدي

2ملعقة كبيرة سمنة بلدي

رشة سكر

ملح

فلفل أسود

(طريقة التحضير)

أحضري طاجن وقومي بدهنة جيدا بالزبدة وقومي بوضع الارز واللبن والملح والسكر وقومي بتقليبهم جيدا ثم قومي بتقليب الزبادي والقشطة توزيعه علي الوجة وتركة لمده ساعتين بعد مده تركة جانبا قومي بتوزيع الزبدة الزائبة علي وجة الطاجن وقومي بادخالة فرن ساخن علي اعلا درجة علي الارضية وعندما يتشرب الطاجن قومي برفعة علي الشبكة وتركة حتي يكمل سواه وياخذ لون تحميرة حلوة وقومي باخراجة وتقديمة بألف هنا وشفا