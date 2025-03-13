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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سفرة رمضان .. طريقة عمل طاجن لحمة مع الأرز المعمر

سفرة رمضان
سفرة رمضان
هاجر هانئ

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي مقدمة برنامج العزومة على قنوات بانوراما - PNC Food، أفكار شهية تساعدك في سفرة رمضان، وهي طريقة عمل طاجن لحمة مع الأرز المعمر.

طريقة عمل طاجن لحمة

المقادير 
6شريحة إنتركوت
كيلو بصل جوليان
1طماطم مكعبات
3فص ثوم شرائح
عود روزماري فريش
2مكعب زبدة
رشة سكر
2فص مستكة صحيحة
نصف م ص بهارات لحمة
ملعقة كبيرة ديمي جلاس بودر
ملح
فلفل أسود


طريقة التحضير
نتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل والبهارات وفي طاسة علي النار نضع الزبدة وقليل من الزيت ونضع شرائح اللحم مع المستكة تاخذ صدمة في  بايركس او طاجن نضع البصل والطماطم ونتبلها أيضا بنفس التوابل ونضيف الديمجلاس نقلبهم جيدا ثم نرفع شرائح اللحم ونضعها على البصل ونغطي ثم ندخلها فرن ساخن حتى تمام السوا وتقدم وبألف هنا وشفا

طريقة عمل طاجن لحمة

طريقة عمل أرز معمر


2كوب أرز مصري
3كوب حليب
كوب شوربة
كوب زبادي لبنيتا
2ملعقة كبيرة قشطة بلدي
2ملعقة كبيرة سمنة بلدي
رشة سكر
ملح
فلفل أسود
(طريقة التحضير)
أحضري طاجن وقومي بدهنة جيدا بالزبدة وقومي بوضع الارز واللبن والملح والسكر وقومي بتقليبهم جيدا ثم قومي بتقليب الزبادي والقشطة توزيعه علي الوجة وتركة لمده ساعتين بعد مده تركة جانبا قومي بتوزيع الزبدة الزائبة علي وجة الطاجن وقومي بادخالة فرن ساخن علي اعلا درجة علي الارضية وعندما يتشرب الطاجن قومي برفعة علي الشبكة وتركة حتي يكمل سواه وياخذ لون تحميرة حلوة وقومي باخراجة وتقديمة بألف هنا وشفا

الأرز المعمر 
رمضان سفرة رمضان طريقة عمل طاجن لحمة

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