شيفروليه سبارك هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

تضم سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

شيفروليه سبارك موديل 2014

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه سبارك موديل 2014، التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك.

- مواصفات شيفروليه سبارك موديل 2014 الخارجية

شيفروليه سبارك موديل 2014

تتميز سيارة شيفروليه سبارك موديل 2014 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية صغيرة، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على حقيبة السيارة الخلفية، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه أيضا على مقدمة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

- محرك شيفروليه سبارك موديل 2014

شيفروليه سبارك موديل 2014

تستمد سيارة شيفروليه سبارك موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 770 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

- مقصورة شيفروليه سبارك موديل 2014 الداخلية

شيفروليه سبارك موديل 2014

تحتوي مقصورة سيارة شيفروليه سبارك موديل 2014 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مرآة داخلية للرؤية، وبها زجاج كهربائي.

- سعر شيفروليه سبارك موديل 2014

شيفروليه سبارك موديل 2014

تباع سيارة شيفروليه سبارك موديل 2014 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.