الطفولة والأمومة يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لفتاة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، بدء خطة تقديم الدعم النفسي والتأهيلي لطفلة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها بمحافظة الشرقية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن فريق من الإخصائيين النفسيين تابع للمجلس قام بزيارة الطفلة وأسرتها بمحل إقامتهم حيث تم البدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفلة وأسرتها نفسيًا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب واضطراب مابعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس و تحسين العلاقات الاجتماعية.

وأضافت السنباطي، أن فريق المجلس قام بتقديم التوعية من خلال أساليب وألعاب جاذبة ومبتكرة للطفلة وشقيقاتها بحقوق الطفل والحماية من حالات الخطر التي يتعرض لها الأطفال والوقاية منها، مؤكدة على متابعة حالتها بصفة دورية لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لها.