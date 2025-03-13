تعليم الوادي الجديد: فرق من الإدارات التعليمية لدعم تلاميذ قرى الأربعين

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على استمرار البرنامج العلاجى لتلاميذ قرى الأربعين وبصفة دورية، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع الإدارات التعليمية بإيفاد قوافل تعليمية لدعم طلاب قرب الأربعين والمشاركة فى تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يهدف لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، واستكمالًا لتنفيذ مبادرة دعم المستوى الدراسي والتحصيلي للطلاب بالقرى البعيدة والنائية.

دعم وتحسين مهارات الطلاب

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى دعمه الكامل لطلاب المحافظة والحرص على العمل على تحسين مهارات الطلاب دون المستوى من أجل منظومة تعليمية متميزة على أرض المحافظة، وكذلك دعم تلاميذ قرى الأربعين بباريس المستهدفين من البرنامج العلاجى ببرنامج تدريبى لحفظ القران الكريم، وذلك من منطلق تشجيع النشء على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته وأحكامه واكتشاف الأصوات الحسنة بالتنسيق مع فريق الدعم التعليمى.