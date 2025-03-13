وزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص

تتابع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطار و سيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية ، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات .

حادث قطار



وأجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عددا من الاتصالات الهاتفية مع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ، لمتابعة تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، و رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومتابعة جهود نقل المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها تواصلت مع الوزارات المعنية لمتابعة مستجدات الموقف والتنسيق مع محافظة الإسماعيلية لتوفير كل الإمكانات اللازمة ودعم كل الجهود المبذولة من باقي الوزارات وبصفة خاصة تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لاسر المصابين والمتوفيين .

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والتعازي لأسر المتوفيين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.