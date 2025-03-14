أخبار التوك شو| حسام حبيب: مرضتش أرفع قضية على شيرين عبد الوهاب رغم الإساءة ومصطفى بكري: ذكرى العاشر من رمضان تجسد معجزة انتصار أكتوبر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

مصطفى بكري: ذكرى العاشر من رمضان تجسد معجزة انتصار أكتوبر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه مرت منذ ذكرى العاشر من رمضان، وتصادف معها يوم الشهيد، مشيرا إلى أن مصر صنعت المعجزة في انتصار أكتوبر 1973، وقبلها معارك أهمها حرب الاستنزاف وغيرها.

مفتي الجمهورية: لا مانع من توجيه الزكاة لمساعدة المتضررين في غزة

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، أنه يجوز للمرأة أن تعطي والدها من زكاة مالها؛ نظرا لعدم التزامها بالإنفاق عليه شرعا، إلا أن الأولى والأفضل أن يكون ذلك من باب الإحسان إليه دون اعتبارها من الزكاة

بعد اكتشافه مقلب رامز إيلون مصر.. المخرج محمد سامي: يخرب بيتك

حل المخرج محمد سامي، ضيفا على برنامج «رامز إيلون مصر» من تقديم رامز جلال، والمذاع علي قناة mbc مصر، عقب آذان المغرب.

حسام حبيب: مرضتش أرفع قضية على شيرين عبد الوهاب رغم الإساءة

قال الفنان حسام حبيب، إنّه كان من الممكن أن يلاحق الفنانة شيرين عبد الوهاب قانونيا بسبب تحريضها عليه وتوجيه الإساءات إليه.

محمد رمضان للفائزة في الرقم العشوائي: مبروك كسبتي.. وترد: باين أوي إنه مقلب

منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، جائزة لرقم هاتف عشوائي.





محسن جابر: أدخلت السرور في كل بيت مصري وعربي وربنا يحسن خاتمتي

أكد المنتج الكبير محسن جابر، أنه لم يفوته شيء في حياته العملية وقدم كل شيء جيد وادخل السرور على قلوب الجميع، قائلا: "عملت كل حاجة كويسة وكل بصمة جميلة ودخلت السرور في كل بيت في المنطقة العربية والجاليات المصرية والعربية في العالم كله".



عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: مصر أمة لا تنكسر

قال الدكتور سيف رجب قزامل، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إنه في هذه الأيام المباركة، لا بد لنا من التذكر والتأمل في تاريخنا، حيث مررنا بأيام عظيمة ومواقف مشرفة، مثل انتصار أكتوبر العظيم، فقد عاش الشعب المصري في هذه الفترة على قلب رجل واحد، رجالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا، يحلمون بيوم النصر ويأملون في العودة إلى الانتصار، في وحدة لا تعرف الهزيمة.

لقاء الخميسي: مسلسل راجل وست ستات شقلب لي حياتي.. فيديو

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، تتحدث عن مسيرتها الفنية، لافته إلى أن أول عمل درامي لها وهو مسلسل قضية رأي عام مع الفنانة يسرا.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تدمير محطات توليد الأكسجين بمستشفيات غزة

أكدت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير أنظمة الكهروميكانيكية أهمها محطات توليد الأكسجين بمستشفيات غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مكة صلاح جميلة.. لينا صوفيا تكشف كواليس مسلسل كامل العدد 3

أكدت الفنانة لينا صوفيا تجسد دور «فريدة» ابنة شريف سلامة الكبرى بالمسلسل كامل العدد 3، أنها تقدم دورا جديدا ومختلفا عن الأدوار السابقة بالمسلسل، موضحة أن التعديل في الشخصية يرجع لـ المسؤولين عن كتابة المسلسل.



