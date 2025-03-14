خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية

ظهرت أنتيجوني المغنية مع الفنان أحمد سعد، في إعلان تلفزيوني لإحدى القرى السياحية في رمضان 2025، وأدى ظهور أنتيجوني إلى لفت العديد من الأنظار من حولها بسبب غنائها واستعراضها المميز.

10 معلومات عن أنتيجوني المغنية

- أنتيجوني مغنية غير مصرية، ولدت في شمال لندن، ولها أصول قبرصية يونانية.

- بدأت مسيرتها الفنية في سن الرابعة عشرة، وقدمت العديد من الأغاني المختلفة.

- تتميز بقدرتها على تقديم الاستعراضات بشكل مميز، واحترافيه.

- تحظى بمتابعة كبيرة على حسابها في إنستجرام، حيث يتابعها أكثر من 600 ألف شخص.

- تتمتع بإطلالتها المختلفة، مما يعكس شخصيتها المتميزة في مجال الموضة.

- تحرص على ممارسة التمارين الرياضية بأنتظام للحفاظ على رشاقتها

- قدمت أغنية "ياغايب" من قبل للمطرب فضل شاكر باللغة العربية، مما يبرز تنوع قدراتها الفنية.

- تجمع بين موسيقى الهيب هوب، البوب، والبزق، مما ينتج عنه صوت فريد يعكس تراثها الثقافي.

- برزت في ألبوم YTON مع نيكوس فيرتيس، وتم الترويج لها كإحدى الموسيقيات الرئيسيات التي يجب متابعتها في عام 2025.