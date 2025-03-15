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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انتبه.. هذه الأعراض تشير للإصابة بفقر الدم

فقر الدم
فقر الدم
نهى هجرس

فقر الدم هو حالة لا يوجد فيها ما يكفي من خلايا الدم الحمراء في الدم أو تحتوي على القليل من الهيموجلوبين، ونتيجة لذلك، لا يحصل الجسم على كمية كافية من الأكسجين، ويسبب هذا التعب والضعف وأعراضًا أخرى.

الأسباب الرئيسية لفقر الدم

نقص الحديد

السبب الأكثر شيوعا الحديد هو أساس الهيموجلوبين، بدونها، لا تستطيع الخلايا أن تحمل الأكسجين بشكل طبيعي.

نقص فيتامينات ب12 و ب9 (حمض الفوليك) 

تساعد هذه الفيتامينات على تكوين خلايا الدم الحمراء، إذا كان عددهم قليلًا، فهذا هو فقر الدم.

الأمراض المزمنة

على سبيل المثال، يمكن لمشاكل الأمعاء، أو الكلى، أو الغدة الدرقية أن تؤثر على مستويات الهيموجلوبين.

كيف تعرف أنك مصاب بفقر الدم؟

الضعف والشحوب لا يعنيان بالضرورة فقر الدم، يمكن أن تحدث مثل هذه الأعراض بسبب أمراض مختلفة، ولكن كيف تظهر أعراض فقر الدم؟ وفيما يلي الأعراض الرئيسية:

التعب والضعف المستمر
بشرة شاحبة
دوخة
الصداع المتكرر
هشاشة الشعر والأظافر
مشاكل في التركيز

كيفية زيادة الهيموجلوبين عن طريق التغذية؟

التغذية السليمة هي الأساس لمكافحة فقر الدم، بعض الأطعمة تساعد على رفع مستويات الهيموجلوبين، في حين أن بعضها الآخر، على العكس من ذلك، يتداخل مع امتصاصه.

ماذا يجب أن تأكل؟ الأطعمة الغنية بالحديد:

اللحوم الحمراء 
الكبده
البقوليات (الحمص، العدس، الفاصوليا)
السبانخ والخضروات الأخرى
المكسرات (خاصة اللوز والكاجو)
بيض

ما هي الأطعمة الجيدة لتحسين امتصاص الحديد؟ يتم امتصاص الحديد بشكل أفضل إذا تم تضمين فيتامين سي في النظام الغذائي ، هناك الكثير منه في:

الحمضيات (البرتقال والليمون والجريب فروت)
الفلفل الحلو
عصائر التوت 

بعض الأطعمة تمنع امتصاص الحديد، إذا كان لديك انخفاض في الهيموجلوبين، فمن الأفضل الحد من استخدامها:

القهوة والشاي.

تحتوي على مادة التانين التي تقلل من امتصاص الحديد.

منتجات الألبان

يتنافس الكالسيوم مع الحديد في الجسم، لذلك لا يجب الجمع بينهما في وجبة واحدة.

مكملات الكالسيوم

إذا كنت تتناول الكالسيوم، فمن الأفضل عدم تناوله في نفس الوقت مع الأطعمة الغنية بالحديد.

المصدر gosta media


 

فقر الدم نقص الحديد أعراض فقر الدم كيفية زيادة الهيموجلوبين

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