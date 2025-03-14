خطوة مهمة .. آبل تسمح بتبادل الرسائل المشفرة بين مستخدمي iOS وأندرويد

أعلنت رابطة "جي إس إم" (GSM Association) عن تحديث جديد في معايير رسائل RCS، يمكن مستخدمي iPhone وأندرويد من تبادل الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف (E2EE) قريبًا.

تفاصيل تشفير الرسائل

يعتمد هذا التحديث على بروتوكول "أمن طبقة الرسائل" (Messaging Layer Security - MLS)، ما يسمح لأول مرة بتشفير متبادل بين منصات مختلفة.

بدأت الرابطة العمل على هذه الميزة منذ سبتمبر الماضي، بالتعاون مع مشغلي شبكات المحمول ومصنعي الأجهزة ومزودي التكنولوجيا، بما في ذلك شركة "أبل".

يذكر أن التشفير من طرف إلى طرف هو ميزة أمنية تتيح للمستخدمين حماية محتوى رسائلهم من أي جهة خارجية، بما في ذلك مزوّدو خدمة الرسائل أو شركات الاتصالات.

تقنية التشفير

وعلق المتحدث باسم "أبل"، شين باور، قائلاً: “لطالما دعمت iMessage تقنية التشفير من طرف إلى طرف منذ إطلاقها، ونحن سعداء بقيادة جهد مشترك عبر الصناعة لجلب هذه التقنية إلى معايير RCS التي نشرتها رابطة GSMA”، “ متابعاً ” سنضيف دعم الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS في التحديثات القادمة".

من الجدير بالذكر أن "أبل" قدّمت دعم RCS على هواتف iPhone في تحديث iOS 18 الصادر في سبتمبر الماضي.

ورغم أن نظام iMessage كان يدعم بالفعل التشفير من طرف إلى طرف، فإن هذا الدعم لم يشمل رسائل RCS سابقًا بسبب غياب التوافق بين الأنظمة المختلفة.

رسائل RCS المشفرة

أما "جوجل"، فقد طبقت التشفير في رسائل RCS افتراضيًا منذ سنوات، لكن الميزة كانت مقتصرة على المحادثات بين مستخدمي "جوجل ميسجز" فقط، دون أن تمتد لتشمل الرسائل مع مستخدمي iMessage أو تطبيقات RCS الأخرى على أندرويد.

وقال المتحدث باسم "جوجل"، إد فيرنانديز “التزمنا بتوفير تجربة رسائل آمنة، وقد تمتع مستخدمو Google Messages برسائل RCS المشفرة من طرف إلى طرف لسنوات ونحن متحمسون لهذا التحديث الجديد من GSMA ونتطلع للعمل بأقصى سرعة مع مجتمع الأجهزة المحمولة لتطبيق هذه الحماية الهامة في المراسلات عبر الأنظمة المختلفة".

بهذا التحديث، يقترب عالم المراسلات الرقمية من تحقيق مزيد من الخصوصية والأمان، ما يمنح المستخدمين طمأنينة أكبر عند تبادل رسائلهم بين مختلف المنصات.