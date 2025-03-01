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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف تصميم iPhone 17 Pro.. كيف يكون الشكل النهائي؟

iPhone
iPhone
احمد الشريف

تتزايد التسريبات حول سلسلة iPhone 17، حيث كشف المسرب الشهير Sonny Dickson عن صور جديدة تستند إلى ملفات CAD يُزعم أنها تعرض تصميم وأبعاد iPhone 17 وiPhone 17 Air وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

وقال Dickson عبر منصة X:"الجميع يشاركون نفس ملفات CAD الخاصة بـ iPhone 17، لذلك قررت مشاركة ما رأيته بنفسي".

تصميم جديد وكاميرا معاد تصميمها

وفقًا للتسريبات، يبدو أن التصميم النهائي لهواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max سيشمل:

  • نتوءًا موسعًا يضم نظام الكاميرا الثلاثية، بالإضافة إلى الفلاش ومستشعر LiDAR والميكروفون الخلفي.
  • تغييرات غير واضحة في نظام الكاميرا، ما يثير التساؤلات حول المزايا الجديدة التي قد تقدمها آبل في التصوير.

أما الإصدار القياسي من iPhone 17، فيبدو أنه سيكون مجرد ترقية داخلية مقارنة بـ iPhone 16، دون تغييرات كبيرة في التصميم.

iPhone 17 Air.. مفاجأة جديدة من آبل؟

من بين الأجهزة الجديدة، يظهر iPhone 17 Air كإضافة غير متوقعة إلى سلسلة الهواتف، حيث يُشاع أنه سيكون فائق النحافة مع شاشة أكبر، ليكون بديلاً محتملاً لـ iPhone 16 Plus.

لكن يبقى السؤال: هل سيتمكن تصميمه النحيف وكاميرته الخلفية الواحدة من منافسة الإصدارات الأخرى؟

هل يكون هذا هو التصميم النهائي؟

مع انتشار عدد كبير من ملفات CAD التي تُظهر نفس التصميم، يبدو من غير المحتمل أن تقوم آبل بإجراء تغييرات كبيرة قبل الإطلاق الرسمي في سبتمبر. ولكن، هل تخفي آبل مفاجآت أخرى داخل هذه التصاميم؟

iPhone منصة X iPhone 17

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