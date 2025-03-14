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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل العتاولة 2 الحلقة 14.. نصب عدولة كمينا لـ نصار وخضر

مسلسل العتاولة 2
مسلسل العتاولة 2
قسم الفن

شهدت الحلقة 14 من مسلسل العتاولة 2 نصب عدولة كمينا لـ نصار وخضر في منزلها، وهددتهما بأنها ستسجن خضر، إذا لم يتزوجها نصار، وتزوجها بالفعل لإنقاذ اخيه، واتضح أن الوزان هو من أخبرها بمجئ العتاولة لمنزلها وعندما واجهه العتاولة أنكر ذلك.

السبتي نقل عاطف للمستشفى بعدما دهسته السيارة، وأخبر العتاولة وشادية بما حدث له، ليذهبوا لزيارته، وعند خروجه تأتي الحاجة شديدة، مدعية أنها حزينة من أجله وستنتقم له، أما عاطف فتحدث مع شادية وتأكد من انتهاء علاقتهما.

كما ذهبت دينا «هدى الإتربي» لـ طلبة للعمل معه مرة أخرى بعدما هددها بمقطع فيديو خادش للحياء أعده باستخدام مجموعة من صورها والاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ودار حوار بين حنة ووالدتها في منزل الحاج عزمي، محاولة إصلاح العلاقة بينها وبين نصار، ليأتي صمولة وتطلب منه مراقبة نصار، وعدم إخباره بمكانها.

حاولت شادية وجيجي، إقناع نصار أن يتزوج عدولة لإنقاذ خضر، وفي الوقت نفسه، حاولت شديدة إقناع نصار بالزواج، ثم علم الجميع بالحادث الذي تعرض له عاطف فذهبوا للاطمئنان عليه في المستشفى.

أبطال مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2 مجموعة من الأبطال الجدد ومنهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2 عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل.

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