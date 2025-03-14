نجلاء بدر عن تصنيفها كفنانة إغراء: عندي أنوثة أكثر من زميلاتي بس مش كلهم

علقت الفنانة نجلاء بدر، على تصنيفها كفنانة إغراء، قائلة: "أنا أنثى، وعندي أنوثة أكثر من زميلاتي، بس مش كلهم".

وعن تصريحها بشأن قبول أدوار كثيرة بسبب المال، قالت "بدر"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لم أقل ذلك أبدا، ولا يمكن أن أكون فعلت هذا، فأنا دخلت عالم الفن بعدما كنت إعلامية، وبالتالي، مدخلتش الفن عشان أعمل فلوس، وكان أجري لما كنت مذيعة بالدولار".

الدور أهم من الفلوس

وتابعت الفنانة نجلاء بدر : "على العكس، بعض الأدوار قبلتها بأجور ضعيفة لأنني كنت في البداية ولم يكن لي مبيعات في السوق، وعموما، لا يوجد أحد لا يعمل من أجل المال، ولا أرى عيبا في ذلك، ولكن الدور بالنسبة لي أهم من الفلوس".