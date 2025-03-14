وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يشهد أطول مائدة إفطار بنادي 6 أكتوبر

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة 14 مارس، أطول مائدة إفطار جماعي بنادي رياضي التي أقامها نادي 6 أكتوبر الرياضي، بحضور 10000 من أعضاء النادي، في أجواء رمضانية مميزة تعكس روح المودة والتلاحم بين الأعضاء.

وكان في استقبال الدكتور الصبروط عدد من قيادات النادي، على رأسهم الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور هشام الجيوشي نائب رئيس مجلس الإدارة،وباقي السادة من أعضاء مجلس الإدارة ،فاطمة يسري، مدير إدارة أكتوبروالشيخ زايد ، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص نادي 6 أكتوبر على تعزيز الروابط الاجتماعية بين أعضائه، حيث سادت أجواء البهجة والود بين الحضور، وسط أجواء رمضانية عامرة بالمحبة والمشاركة. وعبر المشاركون عن سعادتهم بهذه الفعالية، التي تعكس قيم الشهر الكريم وتؤكد على أهمية التآخي بين أفراد المجتمع.

وقد أشاد الدكتور محمود الصبروط بالتنظيم المميز للمائدة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في نشر روح التعاون بين الأفراد، وتدعم مفهوم الأسرة الواحدة داخل الأندية الرياضية، كما تعكس الدور المجتمعي المهم الذي تقوم به الأندية في تعزيز القيم الإيجابية بين الشباب والأسر المصرية.