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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هل يقود عمر السعيد آسر ياسين إلى مصير صعب في الحلقة 15 والأخيرة من قلبي ومفتاحه

قلبي ومفتاحه
قلبي ومفتاحه
أوركيد سامي

شهدت الحلقة 14 من مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة النجمين مي عز الدين وآسر ياسين، ظهور خاص للفنان عمر السعيد، وهو ما أضاف تصاعدا كبيرا على الأحداث.

ويجسد عمر السعيد خلال الأحداث شخصية ضابط المباحث، الذي يأتي إلى منزل  محمد عزت (آسر ياسين)، بعدما تلقى بلاغا ضده بتهمة تورطه في جريمة قتل أحد رجال أسعد (دياب).

ويتوجه عمر السعيد إلى منزل محمد عزت، حتى يتأكد من البلاغ المقدم ضده بتهمة قتل بيجو (فادي ثروت)، ويأمر العساكر بتفتيش منزله.

وتنتهي الحلقة بسؤال عمر السعيد، لمحمد عزت، عن مكان سيارته، ليرد عليه قائلا بأنها توجد تحت العمارة، وهو ما يزيد من حماس الجمهور أكثر لمتابعة ماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة، خاصة بعدما وضع أحد رجال أسعد جثة بيجو داخل سيارته.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

تعرض قناة "on" حلقات مسلسل "قلبي ومفتاحه" يوميًا في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض شاشة قناة "on دراما" في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

الجدير بالذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، على رأسهم: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن 

اخبار الفن نجوم الفن الفنان عمر السعيد مسلسل قلبي و مفاتحة

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