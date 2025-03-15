أخبار التوك شو | مفاجأة مدفع رمضان .. ورحمة أحمد في مقلب رامز .. وبوتين يطالب أوكرانيا بالاستسلام

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات العامة نرصد ابرزها في سياق التقرير التالي.

المفتي: قضاء أيام رمضان أولى من صيام الـ 6 من شوال.. فيديو



كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن حكم صيام الأيام الستة من شوال قبل قضاء ما فات من رمضان.

وخلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح المفتي أن الأولى هو البدء بالقضاء لأن "قضاء الله أحق بالوفاء"، إذ إن الإنسان لا يملك أمر حياته، ولا يعلم إن كان سيتمكن من أداء القضاء لاحقًا أم لا.

مصطفى عنبة: واقعة اعتداء عمرو دياب على شاب تصرف غير مقبول



أكد المطرب مصطفى عنبه، أن النجم محمد رمضان يحبه وهو أيضا يبادله نفس الحب وقال عنه أنه أنضف مطرب في هذا المجال، لافتا إلى تقديره الشديدة للفنانة الكبيرة يسرا وقال: "يسرا أمي الثانية وهشتغل معاها لو طلبتني في اي حاجة ويحيى الفخراني مدرسة قديمة والالتزام بالورق عنده أهم من الارتجال".

بوتين: على السلطات في أوكرانيا إصدار أوامر بالاستسلام



رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طلب نظيره الأمريكي دونالد ترامب بإنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين، مؤكدًا، أنه على السلطات في أوكرانيا إصدار أوامر بالاستسلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

من محل إصلاح أحذية إلى الرصيف.. "عم محمود" رحلة إصرار لا تتوقف |شاهد



في أحد شوارع القاهرة، وتحديدًا في شارع المبتديان، يجلس "عم محمود" على الرصيف، بجواره صندوق تلميع الأحذية، وعيناه تحملان نظرة رضا وإصرار نادرين في هذا الزمن.

بعد 43 عامًا من العمل داخل محل لإصلاح الأحذية، اضطر لمغادرته بسبب ارتفاع الإيجارات، لكنه لم يستسلم، وواصل عمله على الرصيف المقابل، متمسكًا بمصدر رزقه الحلال.

نجلاء بدر عن تصنيفها كفنانة إغراء: عندي أنوثة أكثر من زميلاتي بس مش كلهم



علقت الفنانة نجلاء بدر، على تصنيفها كفنانة إغراء، قائلة: "أنا أنثى، وعندي أنوثة أكثر من زميلاتي، بس مش كلهم".

وعن تصريحها بشأن قبول أدوار كثيرة بسبب المال، قالت "بدر"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لم أقل ذلك أبدا، ولا يمكن أن أكون فعلت هذا، فأنا دخلت عالم الفن بعدما كنت إعلامية، وبالتالي، مدخلتش الفن عشان أعمل فلوس، وكان أجري لما كنت مذيعة بالدولار".

مصطفى بكري: خطة إعمار غزة جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية



أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة إعادة إعمار غزة، التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية في مطلع الشهر الجاري، لا تزال قيد المناقشة، وتحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تعارضانها.

موافقة فلسطينية وخطوات لتحقيق الأمن

أوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الخطة المصرية جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية، وتشمل عدة مراحل؛ لضمان استقرار قطاع غزة، من بينها تحقيق الأمن الداخلي بمشاركة مصر والأردن، مع وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين.

رحمة أحمد تواجه أسئلة رامز جلال الطريفة في رامز إيلون مصر



شهدت حلقة الفنانة رحمة أحمد في برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض على قناة MBC مصر، العديد من المواقف الطريفة والتعليقات الساخرة بين الضيفة ومقدم البرنامج رامز جلال.

سؤال الأشجار ورد غير متوقع من رامز

خلال الحلقة، طرح رامز جلال سؤالًا على رحمة أحمد قائلًا: "لماذا يزرعون الأشجار بعيدًا عن بعضها؟"، لتجيب رحمة بثقة: "عشان لما تحصل حريقة متنتشرش بسرعة".

أنت شعبان وبتعمل علينا حوار| علياء 8 سنوات تفوز بـ 200 ألف جنيه في مدفع رمضان



فازت طفلة بعمر الـ 8 سنوات بجائزة الـ 200 الف جنيه، في لعبة الارقام، لترد والدة الطفلة عليها، قائلة :" انت شعبان قريبي وبتعمل علينا حوار"، ليرد عليها، محمد رمضان، قائلا :"والله انا محمد رمضان".