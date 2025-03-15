مسلسل الأميرة الحلقة 14.. نيقولا معوض يذهب إلى ياسمين صبري

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة 14 من مسلسل الأميرة - ظل حيطة، لـ الفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وبدأ مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 14، بأن زينب (ياسمين صبري) تستكمل وضع خطة انتاج برنامجها الجديد «ضل حيطة» التي ستطرق فيه للمشاكل الأسرية والزوجية وتفضح شخصية طليقها أسامة (نيقولا معوض).

وتنجح زينب في أولى حلقات برنامجها في ظل غضب طليقها أسامة، ومن ناحية أخرى ترفع قضية ضم ابنها سيف لحضانتها.

وشهدت الحلقة 14 أيضا، نجاح نانسي (مها نصار) بأن تجعل أسامة، يتزوجها شرعي بدلا من العرفي، بعدما هددته بحرقه وحرق الفيلا.

يذهب أسامة إلى مقر القناة التي تعمل بها زينب ويرسل لها بوكيه ورد عليه اسم ابنهما سيف، لكنها تلقي الورد في القمامة، وتتصل نانسي (مها نصار) بزوجها أسامة، وتسأله عن سر تواجده في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتشتعل غيظا بأنه يهتم بطليقته.

يعرف أسامة أن نانسي، تخترق هاتفه وتتبعه، فيقوم بالذهاب إلى أهل طليقته زينب، وتختتم أحداث الحلقة 14 لمسلسل الأميرة ظل حيطة.

مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة

تعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مسلسل الأميرة ظل حيطة لـ ياسمين صبري، الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض المسلسل الساعة 3:30 فجرًا.

أغنية مسلسل الأميرة

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولى" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.