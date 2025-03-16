قرار جديد ضد مدير مدرسة ضرب طالبتين بالشلوت وصفعهما بـالقلم

قررت جهات التحقيق حجز مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية، على ذمة تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة شبراخيت.

جاء ذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم في فناء المدرسة.

كانت وزارة الداخلية قد رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن قيام مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات، بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة وسط عدد من الطالبات.

وعقب فحص الفيديو من قبل وزارة الداخلية، تبين أنه لمدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية، وقام ضباط مباحث مباحث البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران، بضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وعرضه على جهات التحقيق.

كانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، طلبت من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، سرعة إفادتها بنتائج التحقيق مع مدير مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية للتعليم الفني، وذلك على خلفية مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر خلاله المدير المذكور يتعدي بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة بالركل بالقدم (بالشلوت) والضرب على الوجه (الضرب بالقلم).