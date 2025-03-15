30 قضية.. كواليس ومفاجآت جديدة في القبض على صاحب السراج مول

كشف المحامي محمد أمين دفاع م ي صاحب السراج مول ، كواليس وتفاصيل جديدة في الواقعة القبض على صاحب المول بسبب أحكام قضائية صادرة ضده.

تفاصيل جديدة عن ضبط صاحب السراج مول

وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن موكله - صاحب السراج مول - صادرة ضده أحكام غير نهائية في 30 قضية، وتم التقدم بمعارضة عليهم بالكامل ويتبقى عرضه على الطب الشرعي لمطابقة الإمضاءات الخاصة به وبيان مدى صحتها.

وأضاف المحامي، أن صاحب السراج مول متواجد في قسم مدينة نصر أول، حيث تتحفظ عليه الأجهزة الأمنية بناء على الأحكام الصادرة ضده، وأنه جاري اتخاذ الاجراءات بالمعارضة وانهائها لخروجه من محبسه في الأيام المقبلة.

وأكد محامي صاحب المول، أن هناك مستندات بحوزته تثبت عدم صحة التوقيعات المتواجدة على الأوراق والعقود التي صدر بشأنها أحكام قضائية ضده وأنه عاد من الخارج لتقديم ما يفيد بعد تورطه وبراءته في الأحكام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل أعمال صاحب مول السراج داخل مطار القاهرة وذلك أنثاء عودته من لندن لصدور أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتم نقله إلي نيابة مدينة نصر لاتخاذ الإجراءات.