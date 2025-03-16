بسمة وهبة تُحرج نجلاء بدر بسؤال جريء.. وردّ فعل غير متوقع

انفعلت الفنانة نجلاء بدر خلال استضافتها في برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، حيث غادرت الاستوديو غاضبة بسبب أحد الأسئلة المطروحة عليها.

بدأت الواقعة عندما تلقت نجلاء سؤالًا مكتوبًا خلال الحلقة، مما دفعها للتساؤل عن مصدره، ووجّهت سؤالها إلى بسمة وهبة: "هل أنتِ من وضعتِ السؤال أم فريق الإعداد؟"، فردت بسمة: "أنا، هل لديكِ مانع؟". استمرت نجلاء في الاستفسار: "هل هناك شخص آخر يعلم بهذا السؤال أم أنكِ من كتبته؟"، فأجابت بسمة: "لا، كتبته أمامك"، وهو ما أثار استياء نجلاء، التي رفضت الإجابة على السؤال واعتبرته "غير مقبول".

ردّت نجلاء قائلة: "حضرت إلى الحلقة يا بسمة لأنكِ صديقتي وأحبك، وأدرك أنكِ تقومين بعملك، لكن عملك لا يتيح لكِ توجيه هذا السؤال لي، هذا غير لائق، لن أجيب عليه وسأحتفظ به لنفسي، وربما أطرحه عليكِ يومًا ما لأرى ردكِ. هل يمكنني المغادرة؟" ثم غادرت الاستوديو غاضبة.

من جانبها، تمسكت بسمة وهبة بموقفها، مؤكدةً: "هذا هو عملي، وطالما قبلتِ الجلوس على هذا المقعد فمن حقي طرح أي سؤال"، مشيرةً إلى أن طبيعة البرنامج تعتمد على الأسئلة الجريئة ومناقشة المواضيع الحساسة مع الضيوف. لكن ذلك لم يثنِ نجلاء عن موقفها، حيث أصرت على رفض الإجابة ومغادرة الاستوديو تعبيرًا عن اعتراضها على طبيعة السؤال.

خلاف مع طارق الشناوي بسبب "نجمة الشباك"

من ناحية أخرى، كشفت نجلاء بدر عن استيائها من انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي لها، حين صرّح بأنها "ليست نجمة شباك" وغير قادرة على جذب الجمهور.

وقالت نجلاء، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي "النهار" و"المحور": "شعرت بحزن شديد بسبب هذا الانتقاد، لكن تعليقي الوحيد عليه هو: الله يكرمه".

وأضافت: "ليست لدي أي عداوة شخصية مع طارق الشناوي، ومن حقه أن يكون له رأيه، لكن المخرج داود عبد السيد رشحني لفيلم (قدرات غير عادية)، فهل ينتقدني أم ينتقد المخرجين الذين رأوا أنني أصلح لهذه الأدوار؟"

وأشارت إلى أنها شعرت أن انتقاده لها كان جزءًا من موجة انتقاد عامة للفنانين في ذلك الوقت، موضحةً: "شعرت أنها كانت مجرد موضة، وكان يرغب في انتقاد معظم الفنانين، لكنه الآن تغيّر".

يُذكر أن الناقد طارق الشناوي كان قد انتقد أداء نجلاء بدر في فيلم "قدرات غير عادية" عام 2016، وذلك بعد أن تم سحب الفيلم من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات.