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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم عبد الجواد وأمينة عرفي في نهائي أستراليا المفتوحة للاسكواش

اسكواش
اسكواش
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق الإسكواش، صباح اليوم الأحد، إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، التي تستمر حتى 16 من الشهر الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار لكل من منافسات الرجال والسيدات.

يخوض المصري كريم عبد الجواد المواجهة النهائية أمام النيوزيلندي بول كول، بينما تلتقي أمينة عرفي مع الأمريكية أوليفيا ويفر في نهائي السيدات.

وكان عبد الجواد قد تأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي على الفرنسي أوجست دسوورد بنتيجة 3-1، حيث جاءت نتائج الأشواط: 11-7، 11-9، 5-11، 11-9. في المقابل، حجزت أمينة عرفي مقعدها في النهائي بعد انتصارها على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، بواقع أشواط: 11-8، 11-9، 11-3.

وشهدت البطولة أيضًا مشاركة المصرية روان العربي، التي توقفت مسيرتها عند نصف النهائي بعد خسارتها أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط: 8-11، 11-9، 11-7، 11-6.

يُذكر أن البطولة شهدت مشاركة 10 لاعبين مصريين، حيث تنافس 4 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يحيى النوساني، محمد زكريا، يوسف سليمان، وكريم عبد الجواد، بينما ضمت قائمة السيدات 6 لاعبات، وهن: نور هيكل، هنا معتز، سلمى هاني، روان العربي، أمينة عرفي، وفيروز أبو الخير.

ويتطلع الجمهور المصري إلى تحقيق إنجاز جديد في البطولة، خاصة مع وصول اثنين من نجوم الإسكواش المصري إلى النهائي، مما يعزز من مكانة مصر العالمية في هذه الرياضة.

نهائى أستراليا المفتوح للاسكواش كريم عبدالجواد أمنية عرفة روان العربي رياضات اخرى

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