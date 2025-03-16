التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات

اعلنت وزارة التنمية المحلية انه استمرار جهود الدولة في إزالة التعديات واسترداد الاراضي ، تابعت الوزارة جهود المحافظات في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ال 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في عدة محافظات هي (الاقصر، أسوان، الإسماعيلية، وبورسعيد ، وبني سويف) حيث تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على استرداد أراضيها ومنع البناء العشوائي، حفاظاً على ممتلكات الوطن.

المرحلة الثانية من الموجة ال 25 لإزالة التعديات

وتم إطلاق المرحلة الثانية من الموجة ال 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.