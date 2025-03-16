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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في قطاعي التعليم والطرق

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بعض  المشروعات بمدينة بني سويف ،في قطاعي التعليم والطرق ،وفق البرنامج الميداني المُعد لافتتاح حزمة من  المشروعات بهذه المناسبة ، ضمن خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين ،تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد.

 يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي مارس 2025.

افتتح المحافظ مشروع تعلية مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنين،والذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية،وتم من خلاله إضافة 6 فصول دراسية جديدة ليصل إجمالي الفصول بالمدرسة بعد التعلية إلى 15 فصلاً ،وأوضح مدير فرع الهيئة أن مشروع التعلية تكلف  نحو 7.5 مليون جينها  ، وتم تنفيذه خلال 4 أشهر ،منذ بداية استلام الموقع وبداية الأعمال  نهاية سبتمر 2024، وتم التسليم الابتدائي نهاية يناير من العام الجاري.

وتفقد المحافظ بعض الفصول، وتابع جانبا من شرح المدرسين فضلا عن متابعة بعض الأنشطة الطلابية ومعارض للمجال الصناعي والصحافة والذي احتوى على ملصقات ومنشورات خاصة بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها بالمحافظة ، موجها باستمرار المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس_خاصة خلال أيام شهر مضان الكريم _ والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.

كما افتتح المحافظ مشروع رصف وتوسعة طريق بلبل الدائري ، والذي نفذته مديرية الطرق والنقل، بتكلفة 8 مليون جنيها ويبلغ طوله 1.6كم ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 باعتماد إجمالي 297 مليون جنيها ، حيث أوضح وكيل وزارة النقل أن الخطة الحالية تستهدف رصف وإعادة رصف وتبليط 205 شارعاً وطريقاً بإجمالي أطوال 68 كم ، وقد تم تنفيذ 100 شارع وطريق "رصف وتبليط" ، وذلك بزيادة تقترب من 30% عن مخصصات  خطة العام المالي السابق 2023/2024 ، والتي تم خلالها رصف 60 شارعاً وطريقاً بأطوال 35كم ، وباعتماد إجمالي 197 مليون جنيهاً.

رافق المحافظ خلال الزيارة : الدكتورة أمل الهواري  وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ،المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية بمحافظة بني سويف، علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف ، أشرف أبو الليل مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، إيمان هنداوي  مديرة المدرسة.

ببا الفشن بني سويف تعليم بني سويف

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