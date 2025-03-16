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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور محافظ بني سويف .. 4 آلاف مواطن على مائدة إفطار مستقبل وطن في سمسطا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مائدة إفطار جماعي بحضور أكثر من 4 آلاف مواطن شهده الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، تحت شعار «إفطارنا واحد» والذي شهد اكبر تجمع لكل فئات المجتمع، وذلك بالساحة الشعبية بمركز سمسطا برعاية النائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة رئيس الهيئة البرلمانية.

شهد حفل الإفطار تقديم 5 رحلات عُمرة لأبناء مركز سمسطا، حيث جرى إختيارهم بالقرعة العلنية، بحضور السادة أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وكوادر الحزب التنظيمية على مستوى المحافظة، في جو من المحبة والتآلف الاجتماعي.

كما شهد الحفل تقديم الدعم المادي لأكثر من 1200 أسرة جديدة على مستوى مركز سمسطا، ضمن الدور الإجتماعي للحزب استمرارًا للدعم المادي والعيني والذي شمل تقديم الدعم المادي والعيني لأكثر من 4 آلاف أسرة خلال الفترة الماضية.

وفي كلمة له، أكد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، على أن هذا الإفطار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ينظمها الحزب طوال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على تقديم المبادرات المجتمعية، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، التي تساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما عبر المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة التي تعكس روح التضامن والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.

بني سويف سمسطا مستقبل وطن

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