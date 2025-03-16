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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف | 300 محضر لمخالفات بالأسواق .. جوائز عمرة من مستقبل وطن

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم


أكثر من 300محضر لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات والأنشطة التجارية والتحفظ على مواد غذائية وسلع مُدعمة في حملات تموينية مُتفرقة

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 8 حتى 14 مارس  الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 224 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 18 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 24 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 18محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و17 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، 13 محضراً لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و3محاضر لتجميع 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق ، 5 محاضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية بكمية 25 شيكارة .

 

تحت شعار «إفطارنا واحد».. 4 آلاف مواطن على مائدة «مستقبل وطن» في سمسطا ببني سويف بحضور المحافظ 
 

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مائدة إفطار جماعي بحضور أكثر من 4 آلاف مواطن شهده الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، تحت شعار «إفطارنا واحد» والذي شهد اكبر تجمع لكل فئات المجتمع، وذلك بالساحة الشعبية بمركز سمسطا برعاية النائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة رئيس الهيئة البرلمانية.

شهد حفل الإفطار تقديم 5 رحلات عُمرة لأبناء مركز سمسطا، حيث جرى إختيارهم بالقرعة العلنية، بحضور السادة أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وكوادر الحزب التنظيمية على مستوى المحافظة، في جو من المحبة والتآلف الاجتماعي.

كما شهد الحفل تقديم الدعم المادي لأكثر من 1200 أسرة جديدة على مستوى مركز سمسطا، ضمن الدور الإجتماعي للحزب استمرارًا للدعم المادي والعيني والذي شمل تقديم الدعم المادي والعيني لأكثر من 4 آلاف أسرة خلال الفترة الماضية.


التأمين الصحي  ينظم ندوة لنشر الوعى المجتمعى  بالقضية السكانية ضمن خطة وجهود المحافظة في ملف السكان

تحت رعاية  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ،نظمت وحدة السكان بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بنى سويف،ندوة توعوية بالتعاون مديرية التربيةوالتعليم والتعليم الفني ، وبالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة  تحت إشراف السيد " بلال حبش" نائب المحافظ _ المشرف العام على وحدة السكان 

ببا سمسطا الفشن بني سويف

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