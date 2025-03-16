أنا الآن سنجل.. ماذا قالت شذى حسون عن ماضيها العاطفي ؟

كشفت الفنانة العراقية شذى حسون عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية، مؤكدة أنها حاليًا "سنجل"، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بماضيها العاطفي أو ما قد يحدث مستقبلًا.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية النهار: دائمًا يطرح علي هذا السؤال، لكنني اليوم سأجيب بكل وضوح.. أنا الآن سنجل، وما قبل ذلك ليس مهمًا، وما سيحدث لاحقًا في علم الغيب، ورفضت الكشف عن إذا كانت قد تزوجت من قبل وانفصلت أم لا.

تحدثت حسون عن اختيارها التعاون مع الفنان المغربي سعد لمجرد، موضحة أن القرار كان فنيًا بحتًا وقالت: "سعد لمجرد فنان موهوب، وعندما أتيحت لي فرصة الغناء معه، اخترت ذلك لأسباب فنية".

كما تطرقت حسون إلى أحد المزادات التي شاركت فيها، حيث كشفت عن شرائها بدلة تعود لأحد المشاهير، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول الموضوع.