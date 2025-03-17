ناقد موضة يعلق على إطلالة أصالة الرمضانية في أحدث ظهور |شاهد

شاركت الفنانة أصالة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء يوم الجمعة الماضية.

تألقت أصالة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت جمبسوت باللون البينك الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه كاب طويل حمل بعض التطريزات الراقية.

أكملت أصالة إطلالتها بحذاء ذا كعب عالي باللون البينك، تزينت بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة .

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة أصالة على تسريحة الشعر الذيل حصان، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



تعليق ناقد الموضة



علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على أحدث إطلالة للفنانة أصالة قائلا:"رجعت و صغرت من جديد، واضح اختارت شي فيه روح رمضاني و عجبني الستايل."

تابع:"حلو ، الجامبسوت مع المكياج الضخم كثير حلو و فخم بس الشوز مافهمته ابداً و ماحبيته ، شعر مكياج مجوهرات حلوين مع اللوك و ربطة الشعر كيوت."

