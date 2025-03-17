تامر حسني برفقة بناته: شكرا على المفاجأة العظيمة

شارك الفنان تامر حسني مقطع فيديو برفقة بناته تاليا وامايا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب تامر حسني:"تعالوا بالحضن تعالوا النهاردة كان يوم مميز أوي أوي أوي بيكم شكراً على المفاجأة العظيمة الي عملتوها ".

تامر حسني يصدر بيانا يحذر فيه جمهوره من استغلال اسمه

وأصدر الفنان تامر حسني بيانًا يحذر فيه جمهوره من عمليات احتيال إلكتروني يقوم بها بعض الأشخاص التى تستغل اسمه وعلامته التجارية للإعلان عن حفلات وهمية.

وجاء البيان كالأتي: “أكد البيان أن جميع حفلات تامر حسني يتم الإعلان عنها فقط عبر الصفحات الرسمية للفنان والشركة، وأن أي إعلانات غير معتمدة هي محض احتيال”.

وأكدت إدارة الشركة المسؤلة عن أعمال تامر حسني على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المزيفة التي تستهدف خداع الجمهور.

وأشار البيان إلى أن الشركة تتابع قانونيًا هذه الصفحات الوهمية والأشخاص القائمين عليها، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الفنان والشركة، وضمان عدم تعرض الجمهور لأي نصب أو احتيال.

واختتمت الشركة البيان بتأكيد احترامها لجمهور تامر حسني، مطالبة الجميع بالتأكد من مصدر أي إعلان رسمي قبل التعامل معه.

أحدث أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، وإخراج تامر حسني.