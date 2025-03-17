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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمي أخف دم في مصر.. حسن الرداد يوجه رسالة لصناع مسلسل عقبال عندكوا

حسن الرداد وإيمي سمير غانم
حسن الرداد وإيمي سمير غانم
سارة عبد الله

وجه الفنان حسن الرداد، رسالة شكر لكل القائمين على مسلسله “عقبال عندكوا” الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وكتب الرداد عبر انستجرام: "شكر واجب لناس كتير قوى، شكرا للنجمة الجميلة اختى حبيبتى دنيا سمير غانم ظهورها كان أحلى ختام للمسلسل، وشكرا للنجم اشرف عبد الباقى اللى نورنا فى المسلسل، شكرا للعسل شيماء سيف وصديقتى الغالية النجمة بشرى والمخرج والكوميديان الكبير أستاذ معتز التونى وكل النجوم اللى نورونا فى المسلسل".

وتابع: “شكر للمخرج الجميل الأستاذ علاء إسماعيل وكل كرو الإخراج، والمنتج الكبير احمد السبكى وخالد السبكى ومحمد السبكى و كل كرو الإنتاج والمؤلف احمد سعد والى وعلاء حسن ومهندس الديكور رامى دراج وكل فريق الديكور ومدير التصوير الأستاذ بسام إبراهيم و كل فريق التصوير ومهندس الصوت وكل فريقه المحترمين وكل السادة العاملين وراء الكاميرا ومصممة الملابس الرائعة الأستاذة عبير الانصارى ”.

واختتم: “شكرا كل زمايلى النجوم اللى اتشرفت بالشغل معاهم و طبعا شكر خاص لأخف دم فى مصر ايمى سمير غانم، شكر للسادة الصحفين الذين أشادوا بالمسلسل وطبعا شكر كبير من القلب لكل الجمهور الحبيب من كل الوطن العربى على حبكم و دعمكم و ان شاء الله نلتقى على خير”. 

قصة مسلسل عقبال عندكوا 
 

المسلسل يعتمد على أسلوب الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث تدور القصة الرئيسية حول استعداد سها وفادي للزواج، لكنهما يواجهان العديد من المشكلات التي تجعلهما يعيدان النظر في فكرة الزواج. وخلال الأحداث، يتم استعراض سبع قصص مختلفة لأزواج انتهت حياتهم الزوجية بالفشل، مما يضع سها وفادي أمام تساؤلات حاسمة قبل اتخاذ قرارهما النهائي.

ابطال “عقبال عندكوا” 

من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبد الرسول، حجاج عبد العظيم، وريهام الشنواني.

حسن الرداد إيمي سمير غانم عقبال عندكوا مسلسل عقبال عندكوا دراما رمضان

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