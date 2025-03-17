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اليمن.. غارات أمريكية جديدة على معاقل الحوثيين في الجوف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن.. غارات أمريكية جديدة على معاقل الحوثيين في الجوف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

شنت المقاتلات الأمريكية فجر اليوم الإثنين غارات جوية جديدة استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الجوف، بعد ساعات من قصف مماثل طال مواقع في محافظة الحديدة.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن 4 غارات جوية استهدفت مبنى المجمع الحكومي في مديرية الحزم، إضافة إلى مقر السلطة المحلية في الجوف، وذلك في إطار الضربات الأمريكية المستمرة ضد الجماعة.

وأكد الجيش الأمريكي في بيان أن العمليات العسكرية في اليمن متواصلة بهدف إحباط التهديدات الحوثية للملاحة الدولية، خصوصًا في البحر الأحمر والبحر العربي، حيث تصاعدت الهجمات ضد السفن التجارية والعسكرية.

هجوم حوثي على حاملة الطائرات “ترومان” 

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي فجر اليوم أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وذلك ردًا على الغارات الأمريكية التي استهدفت معاقل الجماعة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان مرئي، إن الهجوم نُفّذ باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أن الاشتباكات استمرت لساعات، وأن الجماعة تمكنت – بحسب زعمه – من إفشال هجوم أمريكي كان يُخطط لاستهداف مواقع داخل اليمن.

في المقابل، قال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إن المقاتلات الأمريكية اعترضت المسيرات الحوثية قبل أن تصل إلى الحاملة، بينما سقط صاروخ بعيدًا عنها دون أن يلحق أي أضرار.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه الضربات الأمريكية المكثفة ضد الحوثيين، في محاولة لوقف هجماتهم التي تهدد حركة الملاحة الدولية، وسط مخاوف من توسع دائرة الصراع في المنطقة.

اليمن الجيش الأمريكي الحوثيين الحوثيون الحوثي جماعة الحوثي

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