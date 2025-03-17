حدث ليلا| آخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها.. القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

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زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا بالقرب من نهر رئيسي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أمس الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.5 ريختر في إثيوبيا.

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

تداول خلال الساعات الماضية فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، وادعت الصفحة أن ذلك التعدى جاء تجاه الضابط لتجاوزه .

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

لقي طبيبان شابان مصرعهما إثر حادث سير مأساوي في محافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارتهما داخل إحدى الترع على طريق الجمالية - ميت سلسيل أثناء عودتهما، مما أسفر عن وفاتهما في الحال.

فرجاني ساسي يصدم الأهلاوية: لو كنت مكان بن شرقي لن أنتقل للأهلي

كشف التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الغرافة القطري، عن موقفه من الانتقال للأهلي، في حال تلقيه عرضا من الأحمر.

استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 17 مارس 2025 على محافظات ومدن مصر، الموافق 17 رمضان.

بعد خروجه من السجن.. سعد الصغير يزور مشجع الأهلي أمح الدولي

شارك الفنان سعد الصغير، صورا في أحدث ظهور على إنستجرام، من زيارته لمشجع الأهلي الأشهر أمح الدولي داخل المستشفى.