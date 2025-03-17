بعد خروجه من السجن.. سعد الصغير يزور مشجع الأهلي أمح الدولي

شارك الفنان سعد الصغير، صورا في أحدث ظهور على إنستجرام، من زيارته لمشجع الأهلي الأشهر أمح الدولي داخل المستشفى.

وكتب سعد الصغير في منشور على انستجرام: “ربنا يشفيك يا حبيبي وبإذن الله تقوم بالسلامة”.

خروج سعد الصغير من السجن

وبعد قضاء المطرب الشعبي سعد الصغير عقوبة السجن لمدة 6 أشهر في قضية مخدرات، خرج من قسم شرطة النزهة، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإفراج بعد تنفيذ عقوبته، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من سعد الصغير على الحكم بسجنه ثلاث سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوي، وتم تخفيف الحكم ليصل إلى 6 أشهر.

سعد الصغير: سأركز في عملي

عَبر سعد الصغير في تصريحات صحفية عن سعادته بوصوله إلى منزله وتواجده بجانب أهله وأحبابه، قائلًا: “الحمد لله خرجت من المحنة اللي كنت فيها، وأشكر جمهوري اللي كان معايا دايما، وراضي بكل شيء مكتوب لي، وانتظروا شغلي الجديد، أنا هرجع أركز في شغلي وأقدم أحسن ما عندي لجمهوري”.

مؤامرات ضد سعد الصغير

ووجه سعد الشكر لزوجته ووالدتها بسبب وقوفهما بجانبه طوال فترة محبسه، حيث أكد أنه لن ينسى دعمهما له أثناء فترة وجوده في السجن، كما أشار إلى عدم وجود مؤامرات ضده.

أصل الحكاية في القبض على سعد الصغير

في اليوم العاشر من شهر سبتمبر عام 2024: تم إلقاء القبض على الفنان سعد الصغير بمطار القاهرة، أثناء عودته من إحدى الحفلات بإحدى الدول خارج مصر بسبب حيازته مواد مخدرة.

يوم 17 سبتمبر 2024: أحالت النيابة العامة سعد الصغير إلى المحاكمة الجنائية.

يوم 25 نوفمبر 2024: أنكر “الصغير” أمام محكمة الجنايات حيازته للمواد المخدرة، مؤكدًا تناوله الترامادول بناءً على توصية طبيب.

عاقبت محكمة الجنايات المطرب الشعبي سعد الصغير بالسجن 3 سنوات.

خلال المدة القانونية الموجبة للاستئناف على الحكم والمقدرة بـ 40 يومًا، قدم دفاع الصغير استئنافا على الحكم، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى 6 أشهر.