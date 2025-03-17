أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025

تعتبر الدواجن من السلع الاستراتيجية التي تشغل بال المواطنين ويحرصون على متابعة أسعارها بشكل يومي، إذ أنها من أشهر الأصناف تواجدًا على السفرة المصرية، نظرًا لطعمها المميز المفضل لدى أغلب الأفراد، ولتنوع أشكالها وطرق الطهي الخاصة بها والوصفات المختلفة في تقديمها، بالإضافة إلى فوائدها العديد حيث أنها غنية بالبروتينات التي يحتاجها الأطفال والكبار، لذلك سنوضح خلال السطور التالية أهم ما جاء في نشرة بورصة الدواجن عن أسعار الفراخ بمختلف أشكالها وطبق البيض اليوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025

اسعار الفراخ البيضاء تراوحت بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا للكيلو، ليتم عرضها في المجمعات الاستهلاكية والاسواق وتباع أمام المستهلك بسعر يتراوح بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات.

الفراخ الساسو سجلت سعر يتراوح بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم عرضها وبيعها إلى الجمهور المستهلك بسعر يتراوح بين 102 جنيهًا إلى 103 جنيهات.

الفراخ البلدي انخفض سعرها لتتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار الفراخ الأمهات عند سعر 68 جنيهًا للكيلو في المزرعة.



أسعار الكتاكيت

انخفض سعر الكتكوت الأبيض شركات ليسجل سعر يتراوح بين 47 جنيهًا إلى 53.5 جنيه.

انخفض أيضًا سعر الكتكوت الأبيض قطعان ليسجل سعر يتراوح بين 37 جنيهًا إلى 37.5 جنيه.

جاء الكتكوت الساسو ليسجل سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو بيور سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 جنيهات إلى 7 جنيهات.



أسعار البط

سجل لحم البط البلدي سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

البط الفرنساوي سجل سعر يتراوح بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.

سجل البط المسكوفي سعر يتراوح بين 104 جنيهات إلى 105 جنيهات للكيلو

جاء البط البغالي ليسجل سعر يتراوح بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.

استقر البط مولار عند سعر يتراوح بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.



أسعار الرومي

اللحم الرومي الأبيض سجل سعر يتراوح بين 104 جنيهات إلى 105 جنيهات للكيلو.

اللحم الرومي الأسمر تراوح سعره بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.



أسعار البيض