أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الاثنين

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 17 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 17-2-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 163.2956 جنيه و 164.4156 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 13.428 جنيه و 13.5047 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.747 جنيه و 13.789 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 132.6753 جنيه و 134.3521 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 129.973 جنيه و 131.5393 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.8274 جنيه و 13.8968 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 70.7595 جنيه و 71.5052 جنيه للبيع