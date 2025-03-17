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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الناشئين لليد يعود للقاهرة بعد ختام المعسكر الأوروبي.. الثلاثاء

اليد
اليد
عبدالله هشام

تعود بعثة منتخب الناشئين لكرة اليد بقيادة المدرب طارق محروس إلى القاهرة في الساعات الأولى من غدا الثلاثاء بعد خوض معسكر أوروبي ناجح خاض خلاله 4 مواجهات ودية قوية أمام إسبانيا والبرتغال.

وخاض منتخب الناشئين 4 مباريات ، البداية كانت أمام إسبانيا في مدريد وخسر المنتخب أمام الماتدور الإسباني في تجربة ودية مفيدة للغاية .

ثم لعب منتخب الناشئين 3 مباريات ودية أمام البرتغال فاز في مباراتين وخسر مباراة واحدة .

ويرى الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة طارق محروس أن معسكر المنتخب في إسبانيا والبرتغال كان ناجحا بشكل مميز في ظل خوض عدد من المباريات الودية أمام مدارس أوروبية مختلفة مثل إسبانيا والبرتغال .


وضمت قائمة منتخب الناشئين لخوض وديات إسبانيا والبرتغال كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.


ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

ويستعد منتخب الناشئين لخوض منافسات بطولة العالم والمقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل .

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