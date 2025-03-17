بدون لحمة.. طريقة عمل القلقاس الاخضر وأهم فوائده

يعد القلقاس من أكثر أنواع الخضروات المفيدة للصحة والجسم وسهل التحضير، ولكن لا تستطيع جميع النساء إعداده بمذاق شهي بدون اضافة اللحوم.

ونعرض لكم طريقة عمل القلقاس بدون لحمة من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير القلقاس

قلقاس مكعبات نصف سلقة

ثوم صحيح

ملح

سلق مفروم

شبت مفروم

كزبرة خضراء مفروم

مرقة أو شوربة

سمنة

طريقة عمل القلقاس

في حلة على النار شوحي السلق في السمنة وضيفي له الشبت والكزبرة والملح وقلبي جيدا حتى تذبل المكونات.

ضعي المزيج في الخلاط واخفقيه مع القلقاس والمرقة أو الشوربة جيدا.

ضعي خليط القلقاس والسلق على النار حتى تمام النضج ثم قدميه مع الخبز البلدى.

فوائد القلقاس

يمتلك القلقاس عدد كبير من الفوائد الصحية ولكن نعرض لكم أهمها فيما يلي:

غني بأوميجا 3

القلقاس من أكثر المصادر النباتية الغنية بأحماض أوميجا 3 لذا فهو مهم لصحة القلب والمخ والعظام وخفض الكوليسترول الضار.

يقلل التعب

القلقاس يقلل التعب ويزيد الطاقة لذا يحرص الرياضيين على تناوله بشكل رئيسي للحصول على طاقة طويلة الأمد، وذلك لاحتوائه على مؤشر جلايسيمي منخفض مما يعني أنه لا يسبب اى ارتفاع في معدلات السكر في الجسم.

فقدان الوزن

يمكن أن تكون جذور القلقاس مفيدة جدًا لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن، لأنها تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية.