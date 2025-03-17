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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فريدة سيف النصر: تفاجأت بعدم ظهوري في مسلسل العتاولة 2 .. فيديو

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
محمد حليم قنديل

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها تفاجأت بعدم ظهورها بشخصية "سترة" في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مشيرة إلى أن القرار كان وجهة نظر المخرج، لكنها لم تعرف السبب الحقيقي وراء استبعادها حتى الآن، موضحة أنها أجرت مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال استضافته أبطال المسلسل.

وأضافت فريدة سيف النصر، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، :"أنا قولت للنجم أحمد السقا أنا لحد دلوقتي مش عارفة أنا بره ليه"، مشيرة إلى أن الشخصية كانت ناجحة جدًا ومنورة كباقي شخصيات المسلسل، وأن الكيمياء الخاصة بها كانت تتجانس مع جميع الممثلين، ما جعلها تستغرب من قرار الاستبعاد، موضحة أنها لم يتم إبلاغها باستبعادها حتى آخر يوم تصوير، حيث فوجئت بأن منتج العمل اتصل بها وسألها لماذا تعطّل التصوير؟، فأخبرته أنها بالفعل في اللوكيشن، لكنه طلب منها أن تذهب فورًا، مما جعلها تشعر بأن هناك أمرًا قيل له دون علمها.

وشددت فريدة سيف النصر، على أنها لم تكن منزعجة أو نادمة على عدم المشاركة في الجزء الثاني، قائلة: "أنا مش من النوع اللي بيهجم على الشغل.. أنا راضية باللي بيجيلي، واللي بيجيلي بنجّح فيه".

العتاولة فريدة سيف النصر عمرو أديب أميرة بدر أسرار

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